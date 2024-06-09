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本日限定！neruco マットレス
商品番号 R24342564759
商品名

本日限定！neruco マットレス
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約幅97×約長さ195×約厚さ11cm【材　質】表面生地：ポリエステル100％（3Dメッシュ）中材：ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルトコイル数：450個、コイル線径：1.9mm、コイル鋼線種：SWRH72B【重　量】約16.8kg
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit595886.html
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