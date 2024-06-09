本日限定！neruco マットレス

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商品詳細
約幅97×約長さ195×約厚さ11cm【材 質】表面生地：ポリエステル100％（3Dメッシュ）中材：ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルトコイル数：450個、コイル線径：1.9mm、コイル鋼線種：SWRH72B【重 量】約16.8kg
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