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ヴィンテージ☆ドラム缶型スツール3点セット
商品番号 E89831169337
商品名

ヴィンテージ☆ドラム缶型スツール3点セット
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークビンテージ調ドラム缶型スツール3点セット【Ｌ・M・Ｓ】☆飛行機柄☆インテリアにしながら防災グッズを収納してみませんか♪飛行機柄のシックな色合いのスツールです。Ｌサイズの中にM.Ｓと収納できるので使わない時は１つにまとめておくことができます。蓋は合皮でクッションになっており腰に負担がかかりません。ふかふかした座り心地の良いスツールです。中には収納スペースがあり、見せたくないものを収納しつつスツールとしてお使いいただける便利さあり！蓋にも飛行機柄があります。(写真2)飛行機大好きな方いかがでしょうか☆アンティーク調でビンテージの風合いをお楽しみいただけます。ショップのディスプレイ、お部屋のフローリングにも合わせやすいお品です♪アンティーク・ブルックリンスタイル・インダストリアルデザイン・ビンテージ　　サイズ:【Ｌ】高さ‥約41㎝(蓋を含む場合約43㎝)直径‥底約３２㎝上約35㎝【M】高さ‥約34㎝（蓋含む場合約37㎝)直径‥底約28㎝上約30㎝【Ｓ】高さ‥約27㎝（蓋含む場合約30㎝)直径‥底約25㎝上約26㎝　　⚫︎座面部‥クッション材　　⚫︎材質‥ビニールレザー#防災グッズ収納#ビンテージ風#椅子#飛行機#ブリキ#スツール#ドラム缶型スツール#家具#雑貨#スツール収納
http://narcologia.ru/goods/tenet391963.html
http://narcologia.ru/goods/stage568897.html
http://narcologia.ru/goods/plaque867007.html
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