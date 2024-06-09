【ホワイト】チール耐震ベッドシングル分離可能金属製頑丈垂直はしご業務用二段ベッド

サイズ外寸105幅×207長さ×150高さcm重量：41kg耐荷重：毎段約150kg（静止状態）素材スチール組立品/完成品:組立品1.【便利で分離可能な二段ベッド】ユニークなデザインにより、2つのシングルベッドに分割でき、子供が成長してお部屋を別々にするときも経済的です。家族やルームメイトとの共同生活や、臨時の来客時など、さまざまなシーンで最適な使い方ができます。2【.シンプルなデザイン】スチールフレームを使ったモダンなデザインで、シンプルな美しさを感じることができます。ミニマルながらも美しいデザインとモノトーンの配色は、どんなインテリアにもマッチし、上品な空間を演出します。ヘッドボードとサイドガードにアーチ型のデザインを採用し、柔らかな印象を与え、鋭いエッジを避けることで、より安全な使用体験を提供します。寝室に暖かく心地よい雰囲気をもたらし、大人も子供もより安心な睡眠を提供します。3.【簡易ハンガーラックとしても】パイプベッドは簡易なハンガーラックとして利用できるため、タオルや衣類などを手軽に掛けることができます。特に、普段よく着る服やコートなどを掛けておくのに便利です。4.【省スペースの設計】二段ベッドは限られたスペースを最大限に活用し、広々とした空間を創り出し、家庭や学生寮、社員寮など、広さに制約のある場所に最適です。垂直ハシゴは余分なスペースをとらず、斜めに置いたハシゴに比べてスペースを最大限に有効活用できます。また、はしごの位置を自由に左右変更可能な二段ベッドです。部屋に合わせてはしごの位置を変えることができます。この省空間設計が、二段ベッドの大きな利点です。使いやすくて便利な二段ベッドをお楽しみください。5.【通気性抜群のフレーム床】脚床面が高くなっているため、下の空間が通気性がよくなり、湿気やカビ、ダニの繁殖を防ぐことができます。さらに、重量を分散することで、安定感が増し、より安心してご使用いただけます。6.【安心感たっぷり】16本の支柱を使用してしっかりと支えられており、安心感が満ちています。



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