maruni マルニ木工 地中海ロイヤルシリーズ シングルソファ 籐 ...

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☆maruniマルニ木工地中海ロイヤルシリーズシングルソファ籐 キャスター付き◆アンティークなお品ですので背もたれ籐編みに破けているところや座面裏にシミがあり全体的には細かなキズや取りきれない汚れはございます。◆張り地やキャスターなどに不具合や破れなどはなく良好な状態です。◆レトロな感じがあり作りもしっかりしていてとても良いお品になります。◆サイズ幅68cm奥行65cm高さ73cm座面の高さ45cm肘掛けの高さ69cm背もたれクッション入れての高さ79cm（素人採寸ですので多少の誤差はございます）◆中古品になりますので神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控え下さい。◆発送はメルカリたのメル便で送らせて頂きます。※直接引き取りも可能です。その場合は送料分をお値下げ致します。◆参考価格定価￥221,100円#アンティーク家具#レトロ家具#パーティーチェア#1人掛けソファ#シャルル#応接チェアM220428-Y005501