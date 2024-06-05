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カウチソファ 2人がけ ベージュ 完成品 2Pソファ
商品番号 T19716276393
商品名

カウチソファ 2人がけ ベージュ 完成品 2Pソファ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 33,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ベージュ主な張り地...布・ファブリッククッション材...ポケットコイルスプリングテイスト...アンティーク・クラシック、エレガント、姫系・フェミニン・ロマンチック#ロミジュリソファ全体：W150×D76×H69/SH39cm脚部の高さ：Ｈ11.5cm布張り背：ウレタンフォーム　ウェービングベルト座：Sバネ　ポケットコイル　ウレタンフォーム床面保護用の脚部貼り付け用フェルト付属中国製◆落ち着いた張地のクラシックスタイルのソファー。ベージュの張地はゴージャスな仕上がりです。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。Saltarelli　サルタレッリイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール　フットスツール椅子　イス　小椅子猫脚輸入家具　輸入雑貨高級家具　高級雑貨イタリア家具　イタリア製ヨーロピアン　ヨーロッパアンティーク　クラシック　ロココロココ調　　アンティーク調ビンテージ　ヴィンテージリビング　ベッドルームナイトテーブル　サイドテーブル　チェスト白家具　姫系　姫　姫家具天使　エンゼル　エンジェル妖精　フェアリーバラ雑貨　薔薇　薔薇雑貨　ローズ可愛い　お洒落　エレガントオブジェ　置物ガーデンオーナメント　庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具　パリフランス　南フランス　ニューヨークイギリス　北欧　フィンランド　ノルウェーシチリア　地中海　南欧　韓国クラック　シリック　コルチャゴハイセンス　コンテポラリー　モダンフレンチ　ブリティッシュ　ブルックリンホテルスタイル　ホテルライク　サロンクリスマス445-037
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