カウチソファ 2人がけ ベージュ 完成品 2Pソファ

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商品詳細
カラー...ベージュ主な張り地...布・ファブリッククッション材...ポケットコイルスプリングテイスト...アンティーク・クラシック、エレガント、姫系・フェミニン・ロマンチック#ロミジュリソファ全体：W150×D76×H69/SH39cm脚部の高さ：Ｈ11.5cm布張り背：ウレタンフォーム ウェービングベルト座：Sバネ ポケットコイル ウレタンフォーム床面保護用の脚部貼り付け用フェルト付属中国製◆落ち着いた張地のクラシックスタイルのソファー。ベージュの張地はゴージャスな仕上がりです。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。Saltarelli サルタレッリイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イス 小椅子猫脚輸入家具 輸入雑貨高級家具 高級雑貨イタリア家具 イタリア製ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 アンティーク調ビンテージ ヴィンテージリビング ベッドルームナイトテーブル サイドテーブル チェスト白家具 姫系 姫 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ可愛い お洒落 エレガントオブジェ 置物ガーデンオーナメント 庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライク サロンクリスマス445-037
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