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- 期間限定価格ARABIAアラビア Koralliコラーリ プレート 20cm 6
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商品詳細
期間限定価格10月31日まで 5400円→4900円#Arabia_mi#Arabia_KoralliArabiaKoralliのプレート20cmの出品です。Koralliは、フィンランド語でサンゴ礁を意味します。淡いピンクのデザインが北欧でも人気で高価なシリーズです。20cmのプレートは、取り皿など色々な場面で使い勝手のよいサイズです。\u003c状態\u003eヒビ・カケなどございません。ヴィンテージ品としては綺麗な状態です。使用によるカトラリー傷がございます。表面の写真をいっぱい載せているので、カトラリー傷の状態をご参照ください。写真6,7,8,9,10参照#Arabia_Koralliブランド:アラビア / Arabia原産国 :フィンランド / Finlandデザイン:ウラ・プロコッペ / UllaProcopeサイズ :直径約20cm他に出品をしているカップ\u0026ソーサーを同時購入頂く場合、追加1客につき送料分700円を価格から引きます。その場合、同梱での発送となります。同時購入をお求めの際は、コメントにメッセージをお願いいたします。例:追加1客700円引、追加2客1400円引GEFLEゲフレUpsalaEkebyウプサラエクビーArabiaアラビア北欧SwedenスウェーデンFinlandフィンランドアンティークヴィンテージRorstrandロールストランドGustavsbergグスタフスベリStigLindbergスティグリンドベリLisaLarsonリサラーソンUllaProcopeウラプロコッペKajFrankカイフランクRaijaUosikkinenライヤウオシッキネンBODAボダErikHoglundエリックホグランプルーヌスプルヌスPRUNUSBersaベルサクリーマーピッチャーKoralli
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