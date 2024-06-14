【大幅値下げ】Basquiat corduroy◼️2人掛けソファ イエロー

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2人掛けのコーデュロイソファになります。◼️仕様サイズ:幅:134cm×奥行:75cm×高さ:80cm座面高:約42cm材質:ウレタンフォーム・ポケットコイル・コーデュロイ・スチール肘掛け、天然木耐荷重:約200～250kg◼️発送:2～7日後◼️状態:3年程使用してます◼️組立が必要です。組立用の6角レンチを付属してます。30分程で組立可能です。3年前に購入しました。引越に伴い出品させて頂きます。肘掛けは細かい傷がついております。写真をご確認ください。また、神経質な方はご遠慮ください。★座面はふんわりしており、つい座りすぎてしまったり、横になると居眠りしてしまうので注意⚠️が必要です。肘起きもコップも置ける幅があるので読書やゲームに集中できると思います。※当方猫を飼っております。※配送前にはカバーの洗濯と除菌を行います。テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティー・カントリー調,シンプル・ベーシック,ナチュラル,レトロ・ミッドセンチュリー,北欧カラー...イエロー主な張り地...布・ファブリック