3人〜4人がけソファ ファミリーソファ

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商品詳細
模様替えの為、ソファを手放すことになりましたので必要な方へお譲り致します。名古屋市内の方で直接受け取り可能な方は、20,000円でお譲り致します。引渡しは土日か平日の夕方可能です。直接受け取り可能な方はコメントをお願い致します。金額を変更させて頂きます。テイスト・シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、和風サイズ・・.3～3.5人掛け（171～200cm）※中古品、素人保管になりますので神経質な方は御遠慮ください。※ペット飼育なし※非喫煙者テイスト…エレガント、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、和風サイズ・3~3.5人掛け（171～200cm）
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