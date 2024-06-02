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- （ニトリ）布張り2人用ワイドソファ(NポケットA15 DR-MGY)
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商品詳細
カラー···ミドルグレーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）機能···脚取り外し可2022年7月に59,900円で購入しましたが、現在同じものを店頭で買うとする69,900円（10,000円値上げ）のようです。訳あって1ヶ月程度しか使用していないため、かなり状態は良好です。
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