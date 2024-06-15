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ポーセラーツ　白磁　12個セット
商品番号 A85663156914
商品名

ポーセラーツ　白磁　12個セット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧頂きありがとうございます。ポーセラーツの食器セットになります。茶碗　４個マグカップ　３個マグカップ　３個ライトミールボウル　２個合計12個になります。画像のもの全てになります。日本ヴォーグ社にて、購入しております。ポーセラーツ用としても、そのまま白磁の食器としても、お使い頂けます。なかなか時間が取れず、作品作り出来そうにないので、出品致します。未使用ですが自宅での保管になりますので、ご理解頂けます方の、ご購入をよろしくお願い致します(^^)素材···その他　白磁
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