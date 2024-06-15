ポーセラーツ　白磁　12個セット

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商品詳細
数ある中からご覧頂きありがとうございます。ポーセラーツの食器セットになります。茶碗 ４個マグカップ ３個マグカップ ３個ライトミールボウル ２個合計12個になります。画像のもの全てになります。日本ヴォーグ社にて、購入しております。ポーセラーツ用としても、そのまま白磁の食器としても、お使い頂けます。なかなか時間が取れず、作品作り出来そうにないので、出品致します。未使用ですが自宅での保管になりますので、ご理解頂けます方の、ご購入をよろしくお願い致します(^^)素材···その他 白磁
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