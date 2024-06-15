【3枚セット】木製キッズプレート うさぎ

**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用＊約サイズ：うさぎ/幅28cm×奥行19cm×高さ1.8cmくま/幅24cm×奥行19.5cm×高さ1.8cmらいおん/幅24cm×奥行21cm×高さ1.8cmぞう/幅29cm×奥行19cm×高さ1.8cm＊重量：300〜500g＊素材：ラバーウッド(ゴムの木)・ラッカー塗装＊生産国：ベトナム※天然木を加工していますので形や色合いが若干異なる場合があります。※電子レンジ・食器洗浄機・オーブンでのご使用はお避けください。動物をモチーフにした可愛く温かみのあるキッズプレートです。ラバーウッドを使用しているので柔らかく滑らかな肌触りです。落としても割れにくく軽量なので小さなお子様のご使用に安心です。裏には”Bonheur”(幸せ)と焼印されています。同じ動物のプレートを3枚セットでお取引をお願いします。バラ売り等不可です。**********************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい**********************#キッズプレート#木製食器＊#PinkySHOPインテリア＊プレートカフェプレートランチプレートトレイトレー食器セット3枚セット3点3個お皿セット木製皿木製食器木製白木木天然木小物置き仕切り付きお洒落オシャレおしゃれ可愛いかわいい動物アニマルウサギうさぎ兎クマくま熊ライオンらいおんぞうゾウ象ベビー用品キッズ用子ども用子供用お食い初めプレゼント出産祝いギフトインスタ映えキッチン小物ニトリ無印IKEAイケア北欧デザインボヌール北欧風カントリー風カフェ風シンプルナチュラル雑貨※コピー盗用はご遠慮願いますお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)、皿/プレート、ランチプレート/仕切り皿素材...木…



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