【※値下げ中※美品】三人掛けソファー コーデュロイ生地

買い替えのため出品致します！●ブランド・メーカーlushroom-ラッシュルーム-2022年5月中旬(約1年4ヶ月前)に楽天にて定価¥76,000円で購入。●色本体グリーン※グレー味のあるグリーンです。写真をご確認ください。●素材本体・クッションコーデュロイ●サイズ幅185奥行き93高さ66cm座面高：42cm※写真でもご確認いただけます。●状態・本体歪みなし。ほぼ傷なし。・クッション多少のへたりはありますが、ほぼ気にならない状態。・カバー痛みなし。その他、注意事項・直接のお引取り可所在東京都台東区直接のお引き取りの場合、送料分のお値引き可能・配送料込み配送可コメントを下さい。たのめる便にて全国一律となりますが、一部対象外地域もあります。配送先をお知らせ下さいませ。・ご遠慮なくご質問下さい。テイスト···ナチュラル、北欧主な張り地···布・ファブリック



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