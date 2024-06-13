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カッパーティントスタッキングマグ
商品番号 N57575086555
商品名

カッパーティントスタッキングマグ
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキング　カッパーティントスタッキングマグサイズ:直径:約7.5cm　高さ約8.5cm刻印:Fire-kingWARE60年代中期使用感はありますが傷の色むらあり綺麗なお品です。お好きな方どうぞ。他に多種類ありますので少しずつ出していきます。ペット、喫煙者、香水使用はありません。#アンカーボッキング社#ファイヤーキング#刻印#オーブンウェア#マグカップ#Dハンドルマグ#レファコレクタブル
http://narcologia.ru/goods/injure932167.html
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