日本製和紙照明】和紙照明 和風照明 天井照明 交換用 オシャレ 舞姫 ...

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商品説明気分や季節の変化によって、和紙シェードを替えるのも、お部屋の雰囲気がガラッと変わってオススメです。交換用の和紙シェードなので、ソケットや電球は一切付属しておりません。他社製品のソケットには、取付できませんのでご注意ください。☆サイズ:14×14×30㎝☆和紙にひだ、折り目をつけて装飾し、立体感を出したペンダントランプ灯りをつけると陰影が美しく浮かびあがります。こちらは最大300Wまで使用可能。取り付けは簡単なワンタッチタイプ。日本製(国産)LED電球使用可能。430