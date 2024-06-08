セラミックジャパン　急須　土瓶

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商品詳細
セラミックジャパン 急須蒼爽-黄磁 土瓶蒼爽の黄磁は、温かみのある色合いが魅力です。土瓶のハンドルは、銅製で職人の手によって１つ１つ手作りされ、茶漉しも磁器製で職人の技が感じられます。幅 注ぎ口まで約15センチ✕約11センチ高さ フタまで約9.5センチ 持ち手まで約16センチ中身に一点シミ？のようなものがありました。使ったのはおそらく一回くらいです。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle535566.html
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