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ビーズ キャンドルスタンド ヴィンテージ アンティーク
商品番号 F23645356245
商品名

ビーズ キャンドルスタンド ヴィンテージ アンティーク
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークショップで購入したキャンドルスタンドを3つセットで出品いたします。年代物だということで所々経年劣化も見られます。写真でご確認くださいませ。購入したときからキャンドルを入れる部分の受け皿は3つのうち1つしかついておりませんでした。キャンドルを灯すとビーズがキラキラ輝いてとても綺麗です(*^^*)サイズ高さ：約15センチ底経：約7センチ笠の下部分：約10センチ笠の上部分：約5センチ
http://narcologia.ru/goods/secretarial19116.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild708552.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney618549.html
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