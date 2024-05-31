ビーズ キャンドルスタンド ヴィンテージ アンティーク

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商品詳細
アンティークショップで購入したキャンドルスタンドを3つセットで出品いたします。年代物だということで所々経年劣化も見られます。写真でご確認くださいませ。購入したときからキャンドルを入れる部分の受け皿は3つのうち1つしかついておりませんでした。キャンドルを灯すとビーズがキラキラ輝いてとても綺麗です(*^^*)サイズ高さ：約15センチ底経：約7センチ笠の下部分：約10センチ笠の上部分：約5センチ
http://narcologia.ru/goods/secretarial19116.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild708552.html
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