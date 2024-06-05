皿立てスタンド イーゼル ディスプレイ台 木製 プラスチック 黒 置物 計9点

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ご覧頂きありがとうございます。皿立てスタンド(木製2点とプラスチック製7点)の計9点になります。素人保管ですので、気にされる方や完璧を求められる方のご購入はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。詳しくは画像でご確認ください。ご縁がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。素材：木製、プラスチックサイズ：(約)閉じた状態で平置き採寸・木製1点縦20cm横12.3cm・木製1点縦18cm横13cm・プラスチック製1点縦21cm横15cm・プラスチック製5点(微妙にサイズやデザインが違うものがあります)縦17.5cm横12.5cm・プラスチック製(クリア)1点縦14.7cm横10.5cm状態：多少キズや汚れや金具の経年変化があるので、やや傷や汚れ有りとしています。ヒビや折れなどの、ご使用に支障をきたす大きなダメージはございません。※素人計測になりますので多少の誤差はご了承ください。※撮影状況や光の当たり具合、ご覧になる端末やモニターなどにより画像と実物の色味や質感が多少異なって見える場合がございます。※配送中の破損が無い様に梱包は緩衝材等を用いて丁寧に梱包いたします。※発送時の梱包はリサイクル材を使わせていただく場合がございますのでご了承ください。皿立て皿立てプラスチック皿立てスタンドプラスチックスタンドイーゼル陳列台展示台飾り皿スタンド飾り皿台ディスプレイ台写真立てフォトスタンドコレクション台コレクションスタンド置物スタンド置物台インテリアスタンド置物インテリアレトロ