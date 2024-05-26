希少アメシスト　ウルグアイ産

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趣味で集めた天然石が増えてきて置き場がなくなってきたので少しずつ出品していきます。こちらはウルグアイ産のアメシストです。インスタ人気shop「dreamystones」さんで購入しました。グリーンとパープルのバイカラーが特徴的で結晶は透明感あり、みずみずしくとてもきれいです。先端にはカルサイトがついています。このようなデザインのアメシストにはなかなか出会えないと思います。裏はセメントではなく母岩です。サイズも大きすぎないのでインテリアとして飾っても素敵です。おおよそのサイズ高さ17.5cm横幅9㎝奥行7cm※室内、太陽下で天然石の色味は変わります。実際の色味と写真の色味に多少の差異がある場合があります。購入後の返品対応はお受けできませんので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。#アメシスト#アメジスト#カルサイト#共生#天然石#鉱物#パワーストーン#インテリア