九谷焼　大鉢　金彩　古皿　時代皿　絵皿　骨董

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商品詳細
自宅倉庫保管品です。写真7枚目ヒビあります。写真を良くご覧頂き、現状ご理解頂ける方、ご検討宜しくお願い致します。直径 約26.7cm高さ 約8.0cm
http://narcologia.ru/goods/freshman112556.html
http://narcologia.ru/goods/protein303934.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei539271.html
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