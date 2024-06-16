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九谷焼　大鉢　金彩　古皿　時代皿　絵皿　骨董
商品番号 K38739508046
商品名

九谷焼　大鉢　金彩　古皿　時代皿　絵皿　骨董
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅倉庫保管品です。写真7枚目ヒビあります。写真を良くご覧頂き、現状ご理解頂ける方、ご検討宜しくお願い致します。直径　約26.7cm高さ　約8.0cm
http://narcologia.ru/goods/freshman112556.html
http://narcologia.ru/goods/protein303934.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei539271.html
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