ケツメイシ　ノベルティ　グッズ　2022 ペンライト　タオル　ステッカー

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商品詳細
ケツメイシ KTMTOUR202120thAnniversary「時代は変わるぜよ!!」どんだけ～※ばら売りしてませんm(._.)m・ペンライトktmGOODLIGHT1つ(外箱に目立たないですが少しだけ傷があります)ライブ中だけ使って消毒し箱に戻しました・タオル 2つBABY1つOIRANGIRL1つ写真を撮るために出しました！すぐ閉まったのでほぼ未使用です◎・ステッカー 2枚 2枚とも同じ柄です！1万円以上購入でもらえるノベルティのファッションマスクも２つおつけします◎クマと黒いやつの柄です^^柄を確認しただけでマスクには触れていません。
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