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ケツメイシ　ノベルティ　グッズ　2022 ペンライト　タオル　ステッカー
商品番号 G90979918753
商品名

ケツメイシ　ノベルティ　グッズ　2022 ペンライト　タオル　ステッカー
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケツメイシ　KTMTOUR202120thAnniversary「時代は変わるぜよ!!」どんだけ～※ばら売りしてませんm(._.)m・ペンライトktmGOODLIGHT1つ(外箱に目立たないですが少しだけ傷があります)ライブ中だけ使って消毒し箱に戻しました・タオル　2つBABY1つOIRANGIRL1つ写真を撮るために出しました！すぐ閉まったのでほぼ未使用です◎・ステッカー　2枚　2枚とも同じ柄です！1万円以上購入でもらえるノベルティのファッションマスクも２つおつけします◎クマと黒いやつの柄です^^柄を確認しただけでマスクには触れていません。
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