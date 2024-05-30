WEDGWOOD ウェッジウッド クリブデン カップ＆ソーサー A109

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●商品説明ご覧頂きありがとうございます。【WEDGWOODウェッジウッドクリブデンカップ＆ソーサーA109】・こちらの商品は中古品となります。・経年による傷み等ございます。・飾り立ては、ついておりません。※サイズ・カップ 口径：約8.5㎝ 高さ：約7㎝ ・ソーサー 直径：約14.5㎝※素人による採寸のため多少の誤差はご容赦くださいませ。画像にあるものが全てです。一通り目を通して気付いた点は記していますが、見落としがある場合もあります。ご理解、ご了承のほどお願いいたします。●注意事項※撮影技術・商品説明など、実際の状態を十分に表現できないことがありますのでご了承ください。ご理解の上、写真で判断できる方のみご購入お願い致します。※細かい点が気になる方、また完全品をお求めの方のご購入はお断り致します。※ご購入後の交換、キャンセルはお受けできません。購入は商品説明を確認し納得の上でお願い致します。この他にも、多数出品しておりますので、御覧になっていただければ、幸いです。#希少#貴重#レア#当時物＃廃盤品#金彩#西洋陶器#黒壺印#英国製#CLIVEDEN＃クリブデン#WEDGWOOD＃ウェッジウッド