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源右衛門 徳利、湯飲み、盃
商品番号 T24721917940
商品名

源右衛門 徳利、湯飲み、盃
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

源右衛門の瓢箪徳利、盃、蓋つき湯飲みほぼ未使用ですが盃二つに金継ぎがあります。写真6.7を参考になさってください。源右衛門と言えば瓢箪徳利京都の料亭では一輪挿しとして利用される所もあります。デパートでは源右衛門コーナーがあるほどの人気の窯元です。箱はございません。#源右衛門#徳利#瓢箪徳利#盃#湯飲み茶碗#伊万里
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源右衛門 徳利、湯飲み、盃
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