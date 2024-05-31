数年前にアンティークショップで購入したお品です。もともと脚にがたつきがあり、ディスプレイ用としてしばらく飾っていましたが、置き場所がなくなってしまい保管したままでした。デザインがとても気に入っていて手放せませんでしたが、色々物が増えすぎてしまったので泣く泣く出品する事にいたしました。経年劣化によるダメージは多少ありますが、わりと綺麗な状態だと思います。座面にシミがありますが、その他目立つ傷や汚れはありません。画像で良く状態のご確認をお願い致します。細かい事が気になる方はご購入をお控え下さい。アンティーク、中古品にご理解ある方のご購入をお願い致します。#アンティーク#シャビー#ブロカント#シャビーシック#おしゃれ#サラグレース#コベントガーデン#ローラアシュレイ#フランス家具#ヨーロッパ#フレンチシック#ヨーロッパ家具#フランス#イギリス



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