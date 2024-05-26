LOYWA ベルベット調　ソファ　ベロア

閲覧ありがとうございます。LOYWAで購入した2人掛けのソファです。定価34990円ベロア素材でオシャレです。引越しに伴い出品いたします。喫煙なし、ペットなしです。2年近く使用していましたが、仕事柄夜勤も多いため、そこまで使用感はないと思います。布用の掃除機リンサークリーナーを使用し、クリーニング済みです。送料が12000円かかりますので、東京都内まで取りに来てくださる方はその分値引きします。お気軽にお問い合わせください。詳細はホームページをご覧ください。https://www.low-ya.com/goods/F201_G1039カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）



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