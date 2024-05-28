孔雀石　五城目　鑑賞石

こちらは秋田県五城目町今では採掘出来ないことより大変貴重な孔雀石。流れるように孔雀花が入っている点が珍しい貴重石かと思います。誂え台座は欅ですこのまま 飾って頂けますお値段高いとお思いでしょうが今後はそれ以上の価値になる石ゆえに、ご理解いただける方でお願いいたします。サイズ23×10高さ16重さ2497g購入後 即発送可能です。happy割引対象外です。#孔雀石 #鑑賞石 #五城目#パワーストーン #石 #秋田県



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