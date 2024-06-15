★弘法大師　立像　仏像　高さ11cm　重量約281g　置物　飾物　仏教美術

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★商品情報弘法大師 立像 仏像 高さ11cm 重量約281g 置物 飾物 仏教美術★状態擦れや小傷、薄汚れがあります。保管品のため経年劣化がみられる場合がございます。商品の状態は画像にてご確認下さい。★寸法/重量外形寸法 高さ11cm/281g(素人採寸の為、参考程度にお願いします)#弘法大師#仏像#立像