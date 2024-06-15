【美品】人形　アート　置物　オブジェ　インテリア　ヨーロッパ　工芸品　美術品

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立ち姿の美しさと可愛らしさも備えた人形のオブジェです。#gesundの人形 商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。人形 アート 置物 オブジェ インテリア ヨーロッパ 工芸品 美術品 手作り 一点物 フランス イタリア ベネチアン ボヘミア ハンドメイド レトロ ボヘミアグラス ノリタケ おしゃれ お洒落 海岸風 シンプル ベーシック モダン イッタラ アデリア 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし MoMA 615802053