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- \u003cレア\u003e [全日空商事] 1/200 ANA DHC-8-400
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商品詳細
全日空商事製1/200スケールのANADHC-8-400です。ダイキャスト製なので本物のような質感と重量感があります。とても綺麗な状態です。スケール···1/200メーカー···全日空商事
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