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\u003cレア\u003e [全日空商事] 1/200 ANA DHC-8-400
商品番号 O78738368730
商品名

\u003cレア\u003e [全日空商事] 1/200 ANA DHC-8-400
ブランド名 ゼンニックウショウジ
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全日空商事製1/200スケールのANADHC-8-400です。ダイキャスト製なので本物のような質感と重量感があります。とても綺麗な状態です。スケール···1/200メーカー···全日空商事
http://narcologia.ru/goods/financier547560.html
http://narcologia.ru/goods/enquire49389.html
http://narcologia.ru/goods/reboot16336.html

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