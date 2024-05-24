倖田來未　BSCグッズ詰め合わせ

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引越しを機にファン卒しますのでお譲りします。16,666→14,444→12,600→11,111円にさせていただいてます。現在は実家保管となりますので発送までにお日にちをいただくことになります。ご了承ください。ベティーちゃんパーカーMサイズ→着用回数3回程度 背面のプリント綺麗です(2枚目参照) 袖口に1箇所汚れあり(3枚目参照)BSCTシャツMサイズ→着用10回程度 目立った汚れ等ございませんネックレス→新品未使用ですKLOOP各種→中身確認のため開封済み 黄色の方は入れてあったケースなし 初期から剥がれ等が多少ありましたBSC上着 Mサイズ→何度も着用してますが着やすいです まだまだ使っていただけますおまけ①→スマホリング シルバー✕ブラック 色の確認で開封してますが未使用です 長期保管による劣化はあるかもですおまけ②→マスキングテープKLOOP以上、BSCまとめ売りになります。バラ売り不可。年別で出品しておりますのでおまとめ買いはお値引きします。質問等ございましたらコメントください。重さ、送料もございますし定価以下とはなっておりますので金額につきましてはご容赦ください。頃合いを見て値下げも検討していきます。倖田來未BestSingleCollectionグッズ