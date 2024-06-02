インテリア置物　雑貨小物　店舗装飾　アイアン　ニワトリオブジェ　縁起物

アイアンスチールアートのオンドリ（ニワトリ）です。とても美しく個性的で他にないお品です。勇敢な雰囲気ですが、繊細な透かし彫り風の作りで、とても芸術的です。オフィスの装飾、お店のアクセントなどにいかがですか？もちろんお部屋においても可愛いく、オシャレでインパクトがあります。テレビ番組のセットなどでも使用されており、とてもクリエイティブで、他にない価値あるお品です。サイズ:縦37×横46×幅10.8（㎝）色:ブラックベース×ホワイト重量:960g輸入雑貨製品の性質上、一点づつ大きさ•重さの誤差、画像では映らない塗装ムラや若干の歪み、小さな気泡があります。あらかじめご了承ください。アイアンアートオンドリ彫刻テイスト···アンティーク・クラシックショップ装飾オフィス装飾ガーデニング雑貨オシャレヤードガーデンオーナメントガーデン鳥癒しガーデニング風鈴花瓶ベースアイアンウェルカムサインウォールデコレーションシンプルフラワーベース手描きナチュラル北欧雑貨レトロ輸入雑貨スウェーデンフランストルコランプカフェ店舗ディスプレイ置き物小物ガーデンガーデニングボタニカル柄フェイクグリーン観葉植物多肉植物ガーデンオーナメントサンキャッチャーガーデン鳥ガーデニング風鈴花瓶ベースステンドグラスアイアンウェルカムサインウォールデコレーション花台プランターラックスタンド型フラワーカートプランタースタンドプランターカートカート型飾り棚アンティーク風アンティーク調レトロ風ヴィンテージ風花車花車型長方形輸入雑貨ガーデニング雑貨ガーデン雑貨お洒落オシャレおしゃれかわいい飾棚置物置き物鉢鉢置き茶色ブラウン木製ガーデンテラス玄関ナチュラル台花置き棚園芸ラック大型アイアン製鉄木木製木目収納フラワーステドライフラワースワッグリースハーバリウムイッタラハミングバードワイヤーアーテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、インダストリアル、カントリー風、ナチュラル、北欧、北欧モダンスチール風水テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、コースタル・海岸風、西海岸・マリン風、北欧、北欧モダン高さ···40～49.9cm



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