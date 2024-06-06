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⬛️超　超　超 稀少！！⬛️美品！⬛️九谷焼　宝獅子　白盛！！⬛️ 高さ30cm！！⬛️
商品番号 G50720547218
商品名

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ブランド名 Gankle
特別価格 税込 10,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★超　超　超稀少！！　　　　　目立った傷もなく、美品！！　　　　　　　　　　九谷焼　　宝獅子　　白盛【　サイズ　】　　　横幅……23cm高さ……30cm幅・厚み……15cm
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九谷焼 6.5号獅子 白盛

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九谷焼 12号宝獅子 盛

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九谷焼　9号宝獅子　白盛 8-1665

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九谷焼 15号獅子 盛

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九谷焼 10号剣獅子 白盛

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