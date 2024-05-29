ナルミ　鳴海　ミラノ　サーバー付き　ケーキセット

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商品詳細
ナルミ 鳴海 ミラノ サーバー付き ケーキセット縁起の良い花として古くから親しまれてきた梅の花を、藍色の濃淡で表現した「ミラノ」は気品と豪華さを兼ね備えた日本の洋食器の定番商品です。サイズ:(ケーキ皿)直径27cm(サーバー)長さ26cm新品未使用、共箱保管品、しおり付きミラノシリーズは、1972年からのロングセラー、50年間人々に親しまれ続けるナルミの代表作で、名品の風格が漂います。#出品中のNARUMI
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