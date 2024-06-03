武比古　純銀卓上額　ふくろう　2号

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商品詳細
武比古 日本の伝統工芸TAKEHIKO純銀 卓上額 ふくろう ２号標準銀目方 3gレリーフ 縦80mm横65mmフレーム 縦230mm横190mm厚さ17mm価格 27500円（税込）出品の際に開封した新品ですが、外箱に少しめくれがありますので、贈答用には難しいと思います。写真3枚目でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic39737.html
http://narcologia.ru/goods/update345995.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral432932.html
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純銀卓上額 ふくろう 2号 - TAKEHIKO - 武比古 - 日本の伝統工芸・関工芸株式会社
武比古 純銀卓上額 ふくろう ２号-森銀器製作所公式オンラインショップ
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純銀卓上額 ふくろう 1号白 - TAKEHIKO - 武比古 - 日本の伝統工芸・関工芸株式会社
伝統工芸士 武比古作 純銀 ふくろう-
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