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武比古　純銀卓上額　ふくろう　2号
商品番号 E50463397401
商品名

武比古　純銀卓上額　ふくろう　2号
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

武比古　　日本の伝統工芸TAKEHIKO純銀　卓上額　ふくろう　２号標準銀目方　3gレリーフ　縦80mm横65mmフレーム　縦230mm横190mm厚さ17mm価格　27500円（税込）出品の際に開封した新品ですが、外箱に少しめくれがありますので、贈答用には難しいと思います。写真3枚目でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic39737.html
http://narcologia.ru/goods/update345995.html
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武比古　純銀卓上額　ふくろう　2号
純銀卓上額 ふくろう 2号 - TAKEHIKO - 武比古 - 日本の伝統工芸・関工芸株式会社

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武比古　純銀卓上額　ふくろう　２号-森銀器製作所公式オンラインショップ

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武比古　純銀　ふくろう　　２号-森銀器製作所公式オンラインショップ

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純銀卓上額 ふくろう 1号白 - TAKEHIKO - 武比古 - 日本の伝統工芸・関工芸株式会社

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伝統工芸士 武比古作 純銀 ふくろう-

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1070 純銀額 武比古作 梟 ふくろう | ncrouchphotography.com

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