シノワズリ インテリア　飾り棚

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商品詳細
素材···木製シンプルな中国テイストの飾り台です。小さな置物をおいて、インテリアを演出できます。海外からの輸入品です。神経質な方はご遠慮くださいませ。#中国趣味#中国インテリア
http://narcologia.ru/goods/kindness363205.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring366996.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly205984.html
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