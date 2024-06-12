古代エジプト『死者の書』ヒエログリフ シルクロード ガンダーラ ウシャブティ

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ご覧いただきありがとうございます。★送料無料★古代エジプト『死者の書』でございます。【寸法】高さ21.8cm横幅 6.5cm厚さ 2cm【状態】アンティーク品の為、経年に伴うスレ、傷はありますが、全体的に破損はありません。死者の書。呪文や魔法の言葉で構成された古代エジプトの葬儀文書のコレクション。主に墓に置かれ、来世で故人を守り助けると信じられていました。正確な年代は分かりませんが、現地の古代エジプトの副葬品などアンティーク品を専門に扱う方から、譲り受けた、１００％ハンドメイドの当時の職人が作った世界に一つだけのお品です。『１点限り』です。#紀元前#BC#石像#副葬品#スカラベ#バステト#ツタンカーメン