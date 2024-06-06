ビンテージ　お茶目でインパクトのある猫の鉄製の像オブジェ

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アートギャラリーで購入した猫ネコの鉄製の像オブジェです。お茶目な顔付きでこちらを見ている姿がとてもチャーミングです。色も深みがあります。インテリアが映えますし、お茶目な猫ちゃんに癒されます。◯サイズ高さ14,全長25,奥行6.5他にも出品中#Kevinの部屋カフェオレボウル 市松人形 骨董 アンティーク ビンテージ 古美術 昭和レトロ 古道具 茶器 文鎮置物書道具ペイパーウエイトフィギュリン 人形 ブロンズ像 北欧雑貨 動物人形 伝統工芸 ベルナルド香蘭社 マイセンロイヤルコペンハーゲン ビレロイ＆ボッホリアドロ 有田焼九谷焼 蕎麦猪口 やちむん ニッコー NIKKOダブルフェニックス 益子焼古美術 伊万里 古伊万里 小鹿田焼 アマブロウェッジウッド 香蘭社 ホルムストック シノワズリ 古伊万里 焼物 陶器 花瓶 小物入れ 織部焼 益子焼 信楽焼 美濃焼 ノリタケ イッタラヤマギワアラビアマリメッコティファニーアレッシーアレッシィー 現代アートモダンアート北欧ミッドセンチュリーファイヤーキング イームズ アンカーホッキング 無印美術館カリモク天童木工イームズアクタスヤコブヤンセン イケアフランフラン バルズ アクタス コンランショップ リアルスタイル ジャーナルスタンダード セレブバーニーズニューヨークユナイテッドアローズエディフィストゥモローランド トモローランドマッキントッシュ ビームス シップス ドレステリア エストネーション ナノユニバース ストラスブルゴ 木屋MOMAWMFスターバックスディーン\u0026デルーカDeanandDELUCA