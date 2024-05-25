木彫り　天然木　人形　置物　インテリア　工芸品　美術品

木彫り 天然木 置物 美術品 オブジェタイ？ フィリピン？6,500円→5,500円に値下げしました。長期自宅保管していたものなので、擦れや傷があります（写真5〜9でご確認ください）高さ：約61cm横幅：約18cm奥行：約10cm重さ：約2.6kg中古品であることにご理解頂ける方のご検討よろしくお願い致します。



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