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コンコンブル　ハロウィン　① 魔女猫
商品番号 J47351046623
商品名

コンコンブル　ハロウィン　① 魔女猫
ブランド名 デコレコーポレーション
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デコレコンコンブル　　14点　セットセット販売のみ。飾りました。中古品と思ってください。画像で、小傷・汚れ・シールあと、気づかないカケ、美妙な日焼けなどあれば、ご確認くださいね。購入時から特有の、色ムラ・歪み・汚れなど気になる繊細なハートの方はご遠慮くださいね。(セリアの台がある時は、台はつきません。)***断捨離努力中σ(^_^;***※プロフ読んでくださいね。(^_^)ノ#decole#concombre#デコレ#コンコンブル#ノーティ#ノーティー#フィギュア#置物#置き物#飾り物#かわいい
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