3D 壁紙 壁紙 自己粘着 粘着力が強い 防水 DIY 20枚

★サイズ：幅70cm*70cm*4mm10枚：3500円20枚：6000円30枚：9000円50枚：13000円100枚：23000円【グルグル回って折りたたむ】70cm*70cmの扱いやすいサイズなので、好きな分だけカットしお部屋のインテリアにアクセントとしてもご使用いただけます。【材質】軽く、柔らかいクッション素材で、耐久性が抜群で、保湿性・断熱性・耐久性・抗菌性に優れていて、変色や変形がしにくいです。【自己粘着】3D立体クッションの壁紙シートです。裏面がシールタイプになっていますので施工も簡単！【クッションシート対応壁面】タイル/木材/石膏ボード/コンクリート/ガラスなど。【適用なシーン】キッチン、トイレ、風呂、子供部屋、リビング、ダイニング、トイレ、玄関、風呂、和室、店舗、キャビネット、オフィス、幼稚園、保育園、託児所、病院など大活躍です※お品物の色合いは、写真撮影・パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。【発送時間】普通は4-7日で発送します、特殊な状況下では3日を延長します（特殊の場合は連絡します）、ご理解いただければ幸いです★沖縄離島（北海道を除く）は追加送料1500円がかかります。



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