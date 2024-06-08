スターバックス　ハロウィン2023 コールドカップタンブラー

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商品詳細
【新品】スターバックスハロウィン2023ロゴコールドカップタンブラーバンピーグローインザダーク710ml暗闇で光るコールドカップタンブラーバンピーとはバンプ（凸凹）を意味し、ユニークで特徴的な表面加工が魅力のタンブラーです。本体部分が暗闇で光る仕様になっています。触っても見ても楽しい商品で、ハロウィンシーズンを盛り上げます。商品仕様サイズ(幅×奥行き×高さ)ストロー有（無）10.4x10.4x27.5(22.8)cm実容量710ml材質ふた部分：AS樹脂、シリコーンゴム本体部分：AS樹脂ストロー：ポリプロピレン耐熱温度ふた部分：100℃本体部分：90℃ストロー：90℃耐冷温度ふた部分：-20℃本体部分：-20℃ストロー部分：‐20℃
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