インテリア　サーフボード　置物　壁掛け　店　ウェルカムボード　南国　アメリカン

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商品詳細
サーフボード インテリア 置物2枚セットSurferdudeSurfergirlサーファー男子サーファー女子と木彫りで掘ってある素敵なボードです♪お家のインテリアとしてはもちろん、ウエディングの飾りやウエルカムボードとしてもピッタリです。オーストラリアより一点買付のため日本で見られることはほとんどないと思います。サイズは、高さは61cmもあるサーフボードなので、結構な存在感があり棚に置くこともできるし後ろに壁掛け用の金具が付いているので壁掛けでも飾れます。ハワイアンカリフォルニア西海岸風アメリカンなどのインテリアに最適です。サイズ：縦61×横17素材：木製素材···木製テイスト···コースタル・海岸風、シャビーシック、西海岸・マリン風
http://narcologia.ru/goods/capitation572108.html
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