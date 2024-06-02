GEDY タオル ホルダー ハンガー フック リング レッド スペースエイジ ...

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商品詳細
蓮池槇郎(HasuikeMakio)氏デザインによる貴重な名作70sイタリアンGEDYタオルホルダーです。MADEINITALY約25cmx12.5cm70年代の貴重なもので長い間使用せず自宅保管していました。写真にあるものが全てです。目立つダメージなどもなく状態は良好です。GEDYタオルホルダーハンガーフックリングレッドMakioHasuikeスペースエイジミッドセンチュリーモダンデザインアートインテリア北欧イタリア製momaspaceagemidcenturyhewi70's1970’sテイスト···北欧、モダン、レトロ、その他主な素材···プラスチック
http://narcologia.ru/goods/Adder728675.html
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