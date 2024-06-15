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- 食品サンプル ワッフルバニラアイス添え(イチゴソース)
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商品詳細
食品サンプルで大きなワッフルが登場！大きなワッフルにきな粉をかけ、バニラアイスを添えてイチゴソースを贅沢にかけております。3ヶ月ほど飾っておりましたが常にラップをかけていたため傷、汚れ等はございません。迫力あるワッフルをいかがでしょうか？
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