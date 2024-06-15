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食品サンプル　ワッフルバニラアイス添え(イチゴソース)
商品番号 Y52061659597
商品名

食品サンプル　ワッフルバニラアイス添え(イチゴソース)
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

食品サンプルで大きなワッフルが登場！大きなワッフルにきな粉をかけ、バニラアイスを添えてイチゴソースを贅沢にかけております。3ヶ月ほど飾っておりましたが常にラップをかけていたため傷、汚れ等はございません。迫力あるワッフルをいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/procurement297633.html
http://narcologia.ru/goods/moped989268.html
http://narcologia.ru/goods/browse49491.html
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