ラウンドスタッズベルト15mm RAMIDUSラミダスウルフズヘッドお好きな方

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フルハンドメイドラウンドスタッズベルトです☆革は世界的にも有名なUSAＨＯＲＷＥＥＮ社の代表的なクロムエクセルオイルレザー茶芯を使用☆革の裏面や断面も処理済みでレザー本体を丁寧に仕上げております。ラウンドスタッズはUSAスタンダードリベットカンパニー社製真鍮スタッズを使用☆バックルも真鍮製です☆大量生産不可のフルハンドメイドレザーベルトになります。（サイズスペック）32インチ目安全長 革本体のみ約113cm全長 バックルを含む13.5cm幅1.5cm厚み約3.2mmバックルピン付け根部分から最初の穴迄約78cm最後の穴迄約88cm2.5cm間隔で計5個のベルトホールです。●レザーは合皮や布と違い、多少のシワ、キズ、汚れ等あります。革特有の物ですのでご了承お願い致します。●表記の寸法のmm単位の狂いはハンドメイド革製品の為ご了承下さい。●輸入品のリベットを手作業で 打ち込んでおります。打ち込み加工の際、多少の細かなキズ等作業上特有の物ですのでご了承下さい。 ●サイズをご確認の上ご購入お願い致します※ウエスト〜cmですが入りますか？※ジーンズ〜インチですが入りますか？等ご質問にはご返答、ご対応できませんのでご了承下さい。●カスタム、オーダー、サイズ調整等にはご対応出来ませんのでご了承下さい。宜しくお願い致します。検索ワード#RAMIDUS#RAMIDUSWOLFSHEAD#HORWEENレザー#ナローベルト#ウルフズヘッド#ウルフズヘッドベルト#ラミダスウルフズヘッド#コムデギャルソンベルト‪#ウルフズヘッド‬#wtaps#テンダーロイン#ハイドアンドシーク#ネイバーフッド#ワコマリア#チャレンジャー#HTC#ロンハー素材 本革カラー···ブラック