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NEIGHBORHOOD タイダイTシャツ ネイビー Ｍサイズ
商品番号 V28069016326
商品名

NEIGHBORHOOD タイダイTシャツ ネイビー Ｍサイズ
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 5,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コットン天竺のオリジナルボディーにタイダイ染めを施したショートスリーブTシャツ。正面にCIロゴをラバープリント。ワンウォッシュ。自分で着用の為にホームページで購入しましたが、若干小さかったので出品いたしました。タグ及び袋は捨ててしまいましたが試着のみの新品未使用です。よろしくお願いいたします。カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/enquire721289.html
http://narcologia.ru/goods/capitation581708.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral179332.html
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