NEIGHBORHOOD タイダイTシャツ ネイビー Ｍサイズ

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商品詳細
コットン天竺のオリジナルボディーにタイダイ染めを施したショートスリーブTシャツ。正面にCIロゴをラバープリント。ワンウォッシュ。自分で着用の為にホームページで購入しましたが、若干小さかったので出品いたしました。タグ及び袋は捨ててしまいましたが試着のみの新品未使用です。よろしくお願いいたします。カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏、秋、冬
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