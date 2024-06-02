ヴィヴィアンウエストウッド Tシャツ アングロマニア

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬ヴィヴィアンウエストウッドのアングロマニアロゴのTシャツになります。購入して1度も着ていません。ですが保存してた際のシワなどがありますのでご了承ください。また早く売り切ってしまいたいので、VivienneWestwood商品まとめて引き取ってくれる方は、気まぐれですがお値引きさせて頂きます。相談下さい。サイズ身幅約42センチ着丈約67センチ



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