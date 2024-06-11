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【美品】ルイヴィトン　ウォレットチェーン　ストラップ　ゴールド
商品番号 A14006368379
商品名

【美品】ルイヴィトン　ウォレットチェーン　ストラップ　ゴールド
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムルイヴィトン　LOUISVUITTONウォレットチェーン　ストラップ　メンズ　レディース　ユニセックス○サイズチェーン　32cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れのない綺麗な状態です。○カラーゴールド○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入先日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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