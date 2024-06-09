★最終価格★ポータークラシック財布 スーパーナイロン

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ポータークラシックの財布です！ド定番スーパーナイロンのド定番ネイビー！小さいながら魅力は相変わらず抜群で、とても機能的な造りとなっております！ネックレスストラップの付属も嬉しい！ほぼ未使用状態の美品です！！定価24200円のお品です。是非ともご検討下さいませ！！ナイロンを染色した独特な風合いが魅力なポータークラシックの定番シリーズ『SUPERNYLON』。ネックストラップ付きのコンパクトなタイプなので、ラフな首掛けスタイルはもちろん、ストラップを伸ばして肩掛けすることもできます。表地 ナイロン100％サイズ本体：約W120×H90×D25mmネックストラップ：最長約1080mm×幅約15mm重量 約113g生産国 日本