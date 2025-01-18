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【美品】ヴィンテージワークス 31インチ ベルト DH5675
商品番号 N63738093430
商品名

【美品】ヴィンテージワークス 31インチ ベルト DH5675
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VintageWorks（ヴィンテージワークス）のブライドルレザーベルト「DH5675」です。数回使用程度の美品です。サイズ：31インチベルト幅：34mmカラー：TANビンテージ軍ミリタリーD\u0026Gドルチェ\u0026ガッバーナDolce\u0026GabbanaブルガリBVLGARIBurberry/バーバリーTOMMYHILFIGER/トミーヒルフィガー/カーディガンCalvinKlein/カルバンクラインcalvinkleinjeans/カルバンクラインジーンズDIESEL/ディーゼルAbercrombie\u0026Fitch/アバクロ/アバクロンビーアンドフィッチTOMMYHILFIGER/トミーヒルフィガーPoloRalphLauren/ポロラルフローレンLACOSTE/ラコステFREDPERRY/フレッドペリーLEVIS/リーバイスadidas/アディダスRUPERT/ルパートデニムニットセーターカーディガンパーカーシャツポロシャツアメリカ製USAアメカジカジュアルジージャンGジャンラングラーLEEエドウィンウエアハウスシュガーケーンスカルジーンズUESアイアンハートフルカウント
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