【美品】ヴィンテージワークス 31インチ ベルト DH5675

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商品詳細
VintageWorks（ヴィンテージワークス）のブライドルレザーベルト「DH5675」です。数回使用程度の美品です。サイズ：31インチベルト幅：34mmカラー：TANビンテージ軍ミリタリーD\u0026Gドルチェ\u0026ガッバーナDolce\u0026GabbanaブルガリBVLGARIBurberry/バーバリーTOMMYHILFIGER/トミーヒルフィガー/カーディガンCalvinKlein/カルバンクラインcalvinkleinjeans/カルバンクラインジーンズDIESEL/ディーゼルAbercrombie\u0026Fitch/アバクロ/アバクロンビーアンドフィッチTOMMYHILFIGER/トミーヒルフィガーPoloRalphLauren/ポロラルフローレンLACOSTE/ラコステFREDPERRY/フレッドペリーLEVIS/リーバイスadidas/アディダスRUPERT/ルパートデニムニットセーターカーディガンパーカーシャツポロシャツアメリカ製USAアメカジカジュアルジージャンGジャンラングラーLEEエドウィンウエアハウスシュガーケーンスカルジーンズUESアイアンハートフルカウント
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