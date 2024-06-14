ｃ152 新品未使用 ＨＴＣ エイチティーシー レザーベルト メンズ 85/34

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素材...本革カラー...ブラウン【ブランド名】※真贋済み正規品です。 ＨＴＣエイチティーシー【サイズ】全長109.5 cm 幅3.5 cm ウエスト80-91 cm【状態】外側:特筆すべきダメージはありません。内側:特筆すべきダメージはありません。自宅保管品ご理解の上、写真をよくご確認の上ご購入下さい。【同梱品】写真に写っている物が全てです。※ご注意（必ずお読み下さい）ひとつひとつ状態を確認し、説明が必要であることに関してはできる限り丁寧に明記しておりますが、状態に関する判断、表現とも個人差があり、必ずしもお客様の受け取り方と一致するとは限りません。評価、ランクで状態を表すのでは無く、全て写真でご判断して頂いております。（写真は全て補正無しでできる限り、現物に近くしております。）写っていない部分も多少の汚れ、キズ、スレ等がある場合があるかも知れません、完全品をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。